موعد إعلان نتيجة سنوات النقل لطلاب محافظة القاهرة

يترقب طلاب سنوات النقل في محافظة القاهرة الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة إن موعد إعلان النتائج سيكون خلال ساعات قليلة.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم الكشف نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي للمديرية أو من خلال مدارسهم مباشرة.



وأوضح المصدر، أن هناك استعدادات لتوفير وسائل دعم إضافية للطلاب في حال حدوث أي مشكلات تقنية في الوصول إلى النتيجة عبر الإنترنت، حيث يمكنهم التوجه إلى مدارسهم للحصول على نسخة ورقية من النتيجة.



وعلى صعيدا أخر، أكدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة أن الجهود مستمرة لتوفير النتائج بشكل سريع ودقيق لتقليل حالة الترقب والقلق لدى الطلاب.