وزير الدفاع الأمريكي: ترامب سيوقع على أمر تنفيذي بشأن القبة الحديدية

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بوابة الفجر


قال وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بحلول نهاية يوم الاثنين حول أنظمة "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي من أجل حماية أراضي البلاد.

وأوضح هيغسيث للصحفيين: "واليوم نتوقع المزيد من الأوامر التنفيذية من الرئيس والتي ندعمها بالكامل: إنهاء برنامج التنوع والمساواة والإدماج في البنتاغون.. القبة الحديدية لأمريكا".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي الجديد إلى أنه "سيتم أيضا إعادة تعيين العسكريين الذين تم فصلهم سابقا لرفضهم الحصول على التطعيم ضد كوفيد-19".

وفي يوم تنصيبه، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إنتاج ونشر أنظمة دفاع صاروخي تكتيكية تحمل اسم "القبة الحديدية" في الولايات المتحدة، مؤكدا أن تطوير الدفاع سيكون أحد أهم أولويات إدارته الجديدة

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وزير الدفاع الأمريكي: ترامب سيوقع على أمر تنفيذي بشأن القبة الحديدية