وكيل علي معلول يُعلن عن رحيل اللاعب عن الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن وكيل التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل الأخير عن القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

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مفأجاة.. علي معلول يُعلن رحيله عن الأهلي

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محاولات مستمرة في الأهلي لإقناع كولر بقيد علي معلول

 وقال وكيل علي معلول: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف: "معلول يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها ان يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي".

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