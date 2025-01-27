غيابات عديدة تضرب بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في الدوري

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد من اللاعبين خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك في الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة ١١ من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب أحمد الشناوي حارس المرمى وكذلك كريم حافط الظهير الأيسر بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام الأهلي.

كما يغيب المدافع أحمد توفيق عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الأهلي كذلك.

ويتواصل غياب المهاجم مروان حمدي عن اللقاء بسبب قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط.