المصري تحت 17 عامًا " 2007" يفوز على طنطا 0/1 ببطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2007 " بقيادة مدربه الكابتن عمرو الشموتي على مضيفه فريق طنطا بهدف للاشئ، في مباراة الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت بملعب طنطا تحت قيادة تحكيمية لطاقم تحكيم من منطقة الاسكندرية مكون من أحمد شعبان ومحمد رجب ومؤمن مجدي.

بتلك النتيجة يرتفع المصري إلى النقطة الخامسة والأربعين مواصلًا احتلال صدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه فريق وادي دجلة وذلك قبل أيام من مواجهة الفريقين معا ببورسعيد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني ينجح محمد أسامة لاعب المصري في ترجمة سيطرة فريقه باحرازه الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة السابعة والعشرين لتنتهي المباراة بفوز النسور بثلاث نقاط غالية ساهمت في حفاظ أبناء بورسعيد على صدارتهم.

مثل المصري في المباراة: فادي وائل لحراسة المرمى، سيف رفعت، محمد محمود عسران ، محمد علي عباس، يوسف حسام لخط الظهر، مصطفى وليد ، أحمد راضي، محمد غازي لخط الوسط، عبد الرحمن الشحات، محمد أسامة، سيف الجبالي لخط الهجوم.

فيما شارك كبدلاء كل من نبيل وائل ونور متولي ومحمد الباشا ومالك النحاس ومحمد فرج.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح مدربًا مساعدًا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.