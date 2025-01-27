كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية تستقبل رئيس أساقفة كندا وراعي الأقباط الكاثوليك بمونتريال

استقبلت صباح اليوم، كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالمطرية، بحضور القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، القمص أغابيوس باخوم، راعي كنيسة السيدة العذراء سيدة مصر، للأقباط الكاثوليك، بمونتريال، بكندا، والمونسينيور كريستيان ليبينن، رئيس أساقفة مونتريال.

حضر الزيارة أيضًا اثنان من مساعدي رئيس الأساقفة، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن نشأة الكنيسة التاريخية والعريقة، والرموز الفريدة التي تحتويها الرعية، كما قاموا أيضًا بزيارة شجرة مريم الأثرية، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية.

وحرص الوفد الكاثوليكي على المجيء خصيصًا من كندا، لزيارة كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، لما لها من مكانة تاريخية مرموقة في العالم، كونها أهم محطات مسار العائلة المقدسة بمصر، وفي إطار برنامج حجاج الرجاء.

وتعتبر كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالمطرية، إحدى المحطات الهامة في مسار العائلة المقدسة بمصر، لذلك تتمتع الكنيسة بمكانة تاريخية عريقة، لأنها تحتضن وتستقبل الجميع دون استثناء.

كذلك، تُعد الكنيسة من المواقع المقدسة، التي يقصدها الزوار المسيحيون، لارتباطها بتاريخ العائلة المقدسة، بالإضافة إلى امتلاكها لجدريات، تحاكي رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والتي يعود تاريخها إلى عدة قرون من الزمن.

الجدير بالذكر أن كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، كانت قد استضافت وفود عدد من مختلف دول العالم، للتعرف على تاريخها الكبير، مع الإشارة إلى استقبال عدد من الوفود، خلال الفترة المقبلة.