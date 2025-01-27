مساعد رئيس الوزراء والأمين العام للشئون الإسلامية يزوران جناح "حلايب وشلاتين" بمعرض الكتاب

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مساعد رئيس الوزراء
مساعد رئيس الوزراء والأمين العام للشئون الإسلامية

قام اليوم الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والسيد اللواء أسامة أبوالوفا، مساعد رئيس الوزراء للمناطق الحدودية، بزيارة لجناح أبناء حلايب وشلاتين ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، وذلك في إطار دعم وزارة الأوقاف للمناطق الحدودية. 

استقبلهم العميد محمد البنا، رئيس مدينة شلاتين، وعدد من العارضين من أبناء حلايب وشلاتين. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تقديم الدعم المادي والفكري والثقافي للمناطق الحدودية، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في نشر القيم الصحيحة للإسلام، وتوجيه الجهود نحو محاربة التطرف بكافة أنواعه، وبناء الإنسان المصري، وصناعة الحضارة.

خلال الزيارة، قدم الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إضافة إلى نسخ من المصحف الشريف لكل العارضين في الجناح، وذلك في إطار نشر الثقافة الإسلامية الوسطية وتعزيز الوعي الثقافي والفكري في هذه المناطق.

تأتي هذه الزيارة امتدادًا للزيارة التي قام بها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى مدينة حلايب وشلاتين في وقت سابق، بهدف دعم المجتمع المحلي في تلك المناطق وتوفير الإصدارات العلمية والثقافية التي تعزز قيم التسامح والسلام.

وفي ختام الزيارة، أعرب الحضور عن خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على اهتمامهم الكبير بالمناطق الحدودية ودعمهم المستمر للمبادرات الثقافية والتعليمية.

 

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