المنيا تحتفل بيوم البيئة الوطني 2025 تحت شعار "مصر خضراء مستدامة"

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية دعم قضايا البيئة على المستوى الوطني، وتعزيز التزام الدولة بالسياسات التي تضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، داعيًا إلى تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر الوعي البيئي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030



جاء ذلك تزامنا مع الاحتفالية التى نظمتها محافظة المنيا بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025، بالتعاون مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي وجهاز شؤون البيئة، تحت شعار “مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل”، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ومشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال البيئة.

تناولت الاحتفالية جهود مصر الداعمة لبرامج التنمية المستدامة، كما تم تكريم عدد من أصحاب المشروعات صديقة البيئة للتشجيع على التحول إلى اقتصاد دائري يضمن الاستخدام الفعّال للموارد، ويعزز العدالة والشمولية في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وعلى هامش الاحتفالية، أقيم معرض لتسويق المنتجات والأعمال الفنية والأشغال اليدوية من مواد صديقة للبيئة تعتمد على اعادة التدوير والاستغلال الأمثل لها.