وزير الخارجية السوري يرحب بتعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على دمشق

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بوابة الفجر


أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن ترحيبه بتعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.
وكتب الشيباني على منصة "إكس": "‏نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيًا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا. مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتُخذت خطوات خاطئة" في سوريا
 

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