وزيرة الثقافة السابقة، تزور جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

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الأمين العام الأعلى
الأمين العام الأعلى للشئون الإسلامية ووزيرة الثقافة السابقة

قامت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، اليوم الإثنين 27 من يناير 2025، بزيارة جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.

وكان في استقبالها الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي رحب بزيارتها، مؤكدًا أن مشاركة القيادات الثقافية والفكرية في فعاليات المعرض تؤكد عمق الوعي بأهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية لتحقيق رسالة الفكر الوسطي المستنير.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني عن سعادتها الكبيرة بزيارة جناح المجلس، مشيدة بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الثقافة الوسطية المستنيرة، ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال إصداراته العلمية المتميزة. وأثنت على ما يقدمه الجناح من كتب نادرة وموسوعات علمية ومعرفية، مثل موسوعة الفقه الإسلامي وكتاب "سبل الهدى والرشاد"، مؤكدة أن هذه الإصدارات تمثل مرجعًا هامًا للباحثين وطلاب العلم.

كما أبدت إعجابها بالدور الريادي الذي يقوم به الجناح في تعزيز الوعي الثقافي والفكري لدى الزوار، مشيرة إلى أن المعرض هذا العام يشهد تطورًا ملحوظًا في تقديم صورة حضارية عن الثقافة الإسلامية الوسطية.

وقدمت الوزيرة السابقة خالص الشكر والتقدير لوزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، على رعايته  ودعمه المستمر لأنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأثنت على الجهد المبذول من قبل الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي وفريق العمل المشرف على الجناح، مؤكدة أن هذه الجهود تعزز رسالة التنوير الثقافي داخل المجتمع.

واختتمت الزيارة بتأكيدها أهمية دور المؤسسات الدينية والثقافية في نشر القيم الإيجابية وترسيخ معاني التسامح والسلام، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يمثل نموذجًا يحتذى به في تحقيق هذا الهدف.

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفكر الوسطي المستنير المؤسسات الوطنية دكتورة نيفين الكيلاني فعاليات معرض القاهرة الدولي للشئون الإسلامية معرض القاهرة الدولي للكتاب

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