المصري يفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق إنبي بالجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

سجل أهداف النادي المصري عمرو السعداوي في الدقيقة 20، بينما تمكن محمود حمادة من احراز الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري ل 18نقطة ليحتل المركز الخامس ويتجمد رصيد ل7 نقاط ليتحتل المركز السابع.

وخاض المصري البورسعيدي هذه المباراة بتشكيل مكون من محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو، سمير فكري، حسين فيصل، ليستويل أمانكونا، فخر الدين بن يوسف.

بينما خاض فريق إنبي بتشكيل مكون من: رضا السيد لحراسة المرمى، مصطفى دويدار، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة ، محمد حامد ، محمد سمير لخط الظهر ، مصطفى شكشك، مودي ناصر، أحمد نادر حواش، رفيق كابو لخط الوسط، أحمد أمين قفة لخط الهجوم.

البدلاء رمضان مصطفى، هشام عادل، محمد حتحوت، زياد كمال، حسام ايفونا، أحمد جمال، صلاح زايد، خالد أحمد حسن، أحمد زكي.