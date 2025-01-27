عاجل - وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان ونقبل أي توصيات

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن المبادرات المرتبطة بملف حقوق الإنسان مثل الحوار الوطني تأتي من مصر والقيادة المصرية دائما؛ إيمانا واقتناعا منها بأنه لا مجال لبناء دولة عصرية وحديثة دون بناء المواطن المصري، وترقية حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "وبالتالي نحن نتعامل بأريحية في هذا الملف، وليس هناك أي حساسية، ونقبل أي توصيات وانتقادات، ونعمل على التعامل مع أي ملاحظات أو مطالب من داخل المجتمع المصري دون أي حساسية على الإطلاق".

توجيهات رئاسية بزيادة تطوير ملف حقوق الإنسان 

وأوضح أن الهدف الوحيد هو المزيد من تطوير أوضاع المجتمع المصري، وفي قلبه المواطن، مؤكدًا وجود إرادة سياسية كاملة لدفع هذا الملف قدما، إذ وجه الرئيس السيسي بالتحرك من خلال الحكومة المصرية عبر طرح مبادرات وطرح تشريعات.

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