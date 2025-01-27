حرس الحدود يفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف في دوري نايل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على نظيره مودرن سبورت فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد المكس  ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل.

وبذلك يرتفع رصيد الحرس إلى 12 نقطة ويتجمد رصيد مودرن سبورت عند  7  نقاط.

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سجل فوزى الحناوى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 من المباراة.

ادار المباراة طاقم التحكيم المكون من ابراهيم محجوب حكم ساحه، إسلام ابو العطا مساعد أول، كيرلس نزيه مساعد تانى، المحكمة نورا سمير حكم ورابع، خالد جمال الغندور حكم الفار، عمرو عابدين مساعد حكم الفار.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفى الشوط الثاني ارتفع مستوى أداء الفريقين وتبادلا الهجمات ولاحت فرصة محققة للتهديف لمودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف ولاحت فرصة لحرس الحدود عن طريق محمود ابوجوده.

وفى الدقيقة 82 تمكن فوزى الحناوى من تسجيل الهدف الأول لحرس الحدود من تسديدة قوية.

وحاول فريق مودرن سبورت إدراك التعادل فى الدقائق الأخيرة وأضاع على فوزى ضربه جزاء لمودرن سبورت فى الوقت الضائع لتنتهى المباراة بفوز حرس الحدود بهدف دون رد.

الجولة العاشرة حرس الحدود دوري نايل فريق مودرن سبورت مباريات الجولة العاشرة

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