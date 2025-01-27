عاجل - وزير الخارجية: مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان

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الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي - وزير الخارجية والهجرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، موضحًا: "لدينا ملف متميز جدا في حقوق الإنسان، ولا ننسى أن مصر لها بصمة كبيرة جدا في إطار إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشاركت بقوة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة".

مصر كانت ممثلة في اللجنة التي أعدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "مصر كانت ممثلة في اللجنة التي أعدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان لنا إسهامات كبيرة جدا في هذا الملف".

وتابع عبدالعاطي: "هذا الملف لا نعالجه من منظور دفاعي، ولكن من منظور أننا الذين نبادر في هذا الملف ونقول للعالم كله إن هناك إنجازات جرى تحقيقها جاءت بمبادرة كريمة من الرئيس السيسي، والحمد لله أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بشكل ممنهج من خلال كل مؤسسات الدولة المصرية".

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وواصل عبدالعاطي: "بالنسبة للحوار الوطني، لم يطلب أحد من الرئيس السيسي أن يبادر بإطلاق مبادرة الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية؛ معارضة ومستقلون، وكل الأطراف لا تزال موجودة في هذه المبادرة، والرئيس قبل توصيات الحوار الوطني ووجّه الحكومة باتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ مخرجاته".

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