القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الهلال في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية فوزًا مثيرًا بنتيجة (2-1) على نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أُقيمت المباراة على ملعب "محمد بن فهد"، وانطلقت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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بدأت المواجهة بقوة من جانب القادسية، حيث افتتح النجم بيير إيميريك أوباميانج التسجيل في الدقيقة الثانية، مستغلًا ارتباك دفاع الهلال.

في المقابل، حاول لاعبو الهلال العودة سريعًا إلى المباراة، إلا أن إحدى محاولاتهم الخطيرة مرت بجوار القائم. واستمرت المحاولات المتبادلة بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، فرض الهلال سيطرته على مجريات اللعب بحثًا عن هدف التعادل، ونجح ماركوس ليوناردو في إدراك التعادل في الدقيقة 50.

رغم المحاولات المتكررة للهلال لإضافة هدف التقدم، ظلت دفاعات القادسية صامدة أمام الهجمات المكثفة.

وفي الوقت بدل الضائع، تحديدًا في الدقيقة 93، عاد بيير إيميريك أوباميانج ليسجل هدف الفوز الثمين للقادسية، مُنهيًا اللقاء لصالح فريقه.

بهذا الانتصار، رفع القادسية رصيده إلى 37 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الهلال عند 43 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

 

الجولة السادسة عشر بيير إيميريك أوباميانج دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين

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