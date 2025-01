وزيرا الاتصالات والتربية والتعليم يشهدان تخريج أول دفعتين من طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخريج أول دفعتين من طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للعامين الدراسيين 2022-2023 و2023-2024، والذى يبلغ إجمالي عدد الخريجين 1137 خريج من 6 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بالجيزة.



وتهدف مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية التى أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات "WE” تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى اعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العلمية والعملية، وذلك من خلال دعم وتطوير منظومة التعليم الفنى وبناء نموذج تعليمى متكامل يجمع بين التعلم الأكاديمى والخبرة العملية التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحقيقية.



وفى كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرؤية من وراء إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية هو تخريج جيل مؤهل وفقا لمستحدثات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، وتقديم نموذجا جديدا لخريجى التعليم الفنى فى مصر وتغيير الصورة النمطية حول التعليم الفني.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه من أبرز التحديات التى برزت عند البدء فى انشاء هذه المدارس هو أن تحظى على ثقة الطلاب المتفوقين؛ مشيرا إلى أن الطلاب كانوا على قدر من الوعى والادراك بما توفره هذه المنظومة التعليمية من برامج تمكنهم من اكتساب مصفوفة من المهارات والكم المعرفى على النحو الذى يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى بفاعلية واقتدار.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم البدء أولا بإنشاء مدرسة واحدة فى مدينة نصر والتى شهدت إقبالا من الطلاب بما مثل حافزا للتوسع فى إنشاء المدارس فى كافة أنحاء الجمهورية؛ موضحا أنه تم حتى الآن الوصول إلى 19 مدرسة فى 19 محافظة بها أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة؛ مؤكدا على استمرار التعاون مع وزارة التربية والتعليم الفنى فى إنشاء مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات للوصول إلى 27 مدرسة خلال العام المقبل بمعدل مدرسة بكل محافظة ثم بعد ذلك زيادة أعداد المدارس فى كل محافظة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية توفر التعليم التكنولوجى وفقا لأحدث علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مقررات التعليم الثانوى العام؛ مشيرا إلى أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد مرتكزا أساسيا لكل القطاعات حيث أصبحت عنصرا أساسيا لتحقيق تنمية حقيقية؛ لافتا إلى أن شركات التكنولوجيا أصبحت تتصدر المشهد الاقتصادى العالمى، كما أن معيار تقدم الدول يقاس بمقدار تقدمها فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لخريجى مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية؛ ودعا الخريجين للاستمرار فى تحصيل المزيد من العلم والاطلاع على مستحدثات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل. كما وجه الشكر للسادة أولياء الأمور على ثقتهم فى مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، كذلك وجه الشكر لفرق العمل فى كل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات لجهودهم فى انجاح المنظومة التعليمية بهذه المدارس.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك تواصل دائم مع وزير التربية والتعليم حول كيفية تطوير هذه المدارس والتوسع فى مختلف محافظات الجمهورية.



وفى كلمته، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل خطوة متقدمة نحو بناء نظام تعليمى فنى حديث ومتطور، يلبى احتياجات سوق العمل، ويستجيب للتطورات السريعة فى مجالات التكنولوجيا والصناعة.



كما وجه وزير التربية والتعليم خالص الشكر، وعظيم التقدير إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على اهتمامه البالغ بدعم منظومة التعليم الفنى فى مصر، والشراكة الناجحة مع الوزارة فى العديد من المبادرات، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للسيد المهندس محمد نصر الدين -العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، لجهوده المتواصلة فى تعزيز أواصر التعاون المثمر مع الوزارة.



وقال السيد الوزير محمد عبد اللطيف "لقد أسهمت هذه الجهود فى تقديم نموذج متميز ومشرف لمدارس التعليم الفني؛ مما يعكس دعمًا حقيقيًا لتطوير هذا القطاع الحيوى، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بنشر نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تهدف إلى تقديم تعليم فنى وتقنى متميز، يجمع بين الجانبين النظرى والتطبيقي.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه المدارس تسعى إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وتأهيلهم لسوق العمل بقدرات تنافسية عالية، كما تمثل جسرًا بين التعليم الأكاديمى والتطبيق العملى، مما يسهم فى إعداد جيل من الشباب القادر على الابتكار، والإبداع، مشيرًا إلى أن ما أنجزته الشركة المصرية للاتصالات فى مجال التعليم الفنى، وبرامج التدريب والتأهيل لطلاب وخريجى تلك المدارس يعد مثالا حيا يعكس التزامها العميق بدعم المجتمع، وتمكين أفراده؛ بما يسهم فى بناء مستقبل أكثر إشراقا واستدامة.



وأكد الوزير أن ما نشهده اليوم من تخريج لطلاب مؤهلين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل إنما يأتى تتويجا لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى – بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية، كما يأتى تطوير التعليم الفنى والتطبيقى على رأس أولويات الدولة المصرية؛ إذ يمثل نقطة ارتكاز حقيقية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوى قائم على المهارات والكفاءات المتخصصة.



كما أكد وزير التربية والتعليم أن مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذًجا متميزا لما يمكن تحقيقه من نجاح عندما تتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص؛ بهدف إعداد جيل مؤهل يمتلك المعارف العلمية، والمهارات العملية التى يتطلبها سوق العمل.



ومن جانبه، قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "نرى اليوم ثمرة جهود كبيرة بُذلت على مدار سنوات لإعداد جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على اقتحام سوق العمل والمنافسة فيه بقوة، من خلال تقديم كل أشكال الدعم لتطوير منظومة تعليمية فريدة من نوعها تمنح الطلاب الفرصة لاكتساب الخبرات العملية التى تواكب احتياجات سوق العمل وعقد شراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتضمين مناهجها التكنولوجية ضمن العملية التعليمية بمدارس WE وضمان حصول الطلاب على احدث ما وصلت إليه تخصصاتهم" وأضاف: "ستواصل الشركة دعمها للخريجين من خلال إقامة ورش العمل وتوفير الفرص التدريبية وعقد ملتقيات التوظيف التى تفتح الطريق أمامهم للعمل والتميز فى السوق المحلية والدولية".



يذكر أن مدارس "WE” للتكنولوجيا التطبيقية تم إطلاقها فى العام الدراسى 2020 – 2021 فى مصر ووصل إجمالي عدد المدارس 19 مدرسة منتشرة فى معظم محافظات الجمهورية، وتبلغ مدة الدراسة بها 3 سنوات يدرس خلالها الطلاب العلوم والمواد الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعتادة بالإضافة إلى المواد الفنية لتخصصات الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، ويحصل الخريجين على شهادة الدبلوم الفنى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تؤهلهم للالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعى، وكذلك كليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة، كما يحصلون على شهادة أكاديمية معتمدة دوليًا من Pearson – BTEC بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى ختام الاحتفالية، قام الوزيران بتكريم أوائل الخريجين من الدفعتين لطلاب مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية للعامين الدراسيين 2022-2023 و2023-2024، وتقديم شهادات التقدير والميداليات التذكارية لهم، تقديرًا لتفوقهم.

وقد قام الوزيران، على هامش الاحتفالية، بجولة تفقدية داخل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة للاطلاع على الأنشطة والبرامج المقدمة لتنمية المهارات الرقمية ودعم الابداع الرقمي وريادة الأعمال، حيث قاما بتفقد معامل التدريب المتخصص فى مجالات التصنيع الرقمى، والتصميم ثنائى وثلاثى الأبعاد، والبرمجة، وأساسيات الإلكترونيات، وقاعات التدريب والمساحات التي يتم توفيرها لتنفيذ أنشطة رعاية الإبداع الرقمى واحتضان الشركات الناشئة.

حضر فعاليات الاحتفالية الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.