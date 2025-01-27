ميلوني: حرب الرسوم الجمركية ليس في مصلحة أي طرف



حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليست من مصلحة أي طرف.

وقالت ميلوني في تصريحات صحفية بعد انتهاء زيارتها إلى السعودية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (أنسا) اليوم الاثنين: "إن مسألة الفائض التجاري ليست مشكلة نشأت مع إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، بل هي مشكلة لطالما أثارتها الإدارات الأمريكية".

غير أن رئيسة الوزراء الإيطالية أوضحت أن الأمر أكثر تعقيدا مما يبدو.

وأشارت ميلوني إلى أن الفائض التجاري لصالح أوروبا في تجارة السلع تجاوز 150 مليار يورو (157 مليار دولار) في عام 2023، لكن الولايات المتحدة حققت فائضًا قدره 100 مليار يورو عند إضافة صادراتها الخدمية إلى الاتحاد الأوروبي إلى أرقام التجارة.

وأضافت ميلوني: "هذا الوضع يؤكد أن اقتصاداتنا مترابطة، وبالتالي فإن أي صدام بينهما لن يكون في مصلحة أي من الطرفين".

وشددت ميلوني، في هذا السياق، على أنها ستعمل على إيجاد حل متوازن ومفيد للطرفين لهذه المشكلة.

وفي تعليقها على العلاقات الثنائية مع السعودية، قالت إن البلدين يحرصان على بناء علاقات استراتيجية في مجالات متعددة.

وأضافت ميلوني أن المملكة العربية السعودية تعد لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الرياض يمكن أن تلعب دورا محوريا في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وفي قضية لبنان