الحبس لمحاميان تعدوا علي نقيب المحامين في الإسكندرية

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محاكمة
محاكمة

قضت محكمة الجنح في الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ح.م " و" م.م.ال" لاتهامهم في واقعة تعدي علي نقيب المحامين،والحبس سنة مع الشغل، وكفالة الف جنيه عن التهمة الاولي،وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن التهمة الثانية، وإحالة الدعوتيين المدنيتتين للمحكمة المختصة، لاتهامهم في واقعة تعدي علي نقيب المحامين.


تعود احداث القضية المقيدة برقم 197 لسنة 2022 جنح قسم شرطة المنشية،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد ببلاغ من قسم المنشية، بمشاجرة بدائرة القسم بين اثنين من المحامين ونقيب محامي الإسكندرية في ذلك الوقت.

 

وتبين إلى قيام كل من " م.ح.م" محامي و" م.مدال" محامي، بافتعال مشاجرة مع نقيب المحامين بالإسكندرية  عبد الحليم علام، وحرر محضر ضرب ضد المتهمين وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات، وإحالة الدعوي إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها.

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الحبس لمحاميان تعدوا علي نقيب المحامين في الإسكندرية