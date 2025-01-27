مصر في المجموعة الثانية لأمم إفريقيا 2025: تحديات جديدة تحت قيادة حسام حسن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أُجريت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

وشهد التصنيف الأول وجود منتخبات كوت ديفوار (حامل اللقب)، المغرب (البلد المستضيف)، السنغال، مصر، الجزائر، ونيجيريا.

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حسام وإبراهيم حسن يمثلان مصر في قرعة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

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حسام حسن: منتخب مصر مرشح دائم للقب كأس أمم إفريقيا ويعتمد على صلاح ومرموش

 بينما ضم التصنيف الثاني منتخبات الكاميرون، مالي، تونس، جنوب إفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو. أما التصنيف الثالث فشمل الجابون، أنجولا، زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، وبنين، في حين ضم التصنيف الرابع منتخبات موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، وبوتسوانا.

وخلال كلمته في حفل سحب القرعة، عبّر حسام حسن عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن قيادة منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، هو شرف ومسؤولية كبيرة. كما وجّه شكره للاعبين الذين صنعوا تاريخ المنتخب، مُبرزًا دورهم في وضع مصر على قمة كرة القدم الأفريقية.

الأمم الأفريقية المجموعة الثانية أمم أفريقيا 2025 بطولة كأس الأمم الإفريقية حسام وابراهيم حسن

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