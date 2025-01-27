مروة ناجي تطرح بوستر أول أغانى ألبومها الغنائي الجديد

طرحت الفنانة مروة ناجى بوستر أولى أغاني ألأبومها الغنائي الجديد وذلك استعدادا لطرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعى والمنصات الإلكترونية قريبا.

تفاصيل« أنا مش قد غيابك »

وحملت إسم أول أغنية من ألبوم مروة ناجى الجديد « أنا مش قد غيابك » والتى تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج الدين وألحان مدين وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر هاني محروس وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد أسامة.

اخر اعمال مروة ناجي

يذكر أن الفنانة مروة ناجى كانت قد شاركت مؤخرا فى إحتفالية عيد الشرطة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مسرحى غنائي بعنوان مصر خط أحمر وقالت عنها « عشت أيام تاريخية، وكلي فخر بتلك اللحظات الاستثنائية لغنائي وتمثيلي بمسرحية " مصر خط أحمر " في حفل عيد الشرطة ٧٣، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ستظل تلك التجربة خالدة في الذاكرة ولا يمكن نسيانها ».