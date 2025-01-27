مروة ناجي تطرح بوستر أول أغانى ألبومها الغنائي الجديد

الفجر الفني
مروة ناجي
مروة ناجي

طرحت الفنانة مروة ناجى بوستر أولى أغاني ألأبومها الغنائي الجديد وذلك استعدادا لطرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعى والمنصات الإلكترونية قريبا.

 

تفاصيل« أنا مش قد غيابك »

وحملت إسم أول أغنية من ألبوم مروة ناجى الجديد « أنا مش قد غيابك » والتى تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج الدين وألحان مدين وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر هاني محروس وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد أسامة.

اخر اعمال مروة ناجي 

يذكر أن الفنانة مروة ناجى كانت قد شاركت مؤخرا فى إحتفالية عيد الشرطة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مسرحى غنائي بعنوان  مصر خط أحمر وقالت عنها « عشت أيام تاريخية، وكلي فخر بتلك اللحظات الاستثنائية لغنائي وتمثيلي بمسرحية " مصر خط أحمر " في حفل عيد الشرطة ٧٣، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ستظل تلك التجربة خالدة في الذاكرة ولا يمكن نسيانها ».

مروة ناجي تطرح بوستر أول أغانى ألبومها الغنائي الجديد اخر اعمال مروة ناجي أنا مش قد غيابك أبرز المحطات الفنية لـ مروة ناجي أعمال مروة ناجي مروة ناجى

مواد متعلقة

أميرة فتحي تشارك الكاتب هيثم مازن توقيع رواية "الملثم" بمعرض الكتاب

سمير فرج: موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير

مروة ناجي تشعل كاليفورنيا بأداء أسطوري وتخطف قلوب الجمهور في ليلة لا تُنسى

مروة ناجي تستعد لإحياء حفلات مميزة بمناسبة 10 سنوات لأوكسترا "ليالي زمان" وتشارك في مهرجان "هي الفنون"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خاص | الزمالك يتراجع عن ضم "حاوي النجوم" بسيناريو أحمد رضا والأهلي

حقيقة زيادة 500 ريال للعائل و350 للتابع بحساب المواطن مع راتب شهر فبراير

عاجل- تلبية لاحتياجات التعليم.. إطلاق مسابقة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية التقديم يبدأ 13 فبراير

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع محمود تريزيجيه لمدة 5 سنوات

حقيقة تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025

"بوليتيكو": سياسة ترامب تصعد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

عاجل- وزارة التربية والتعليم تعلن عن أكبر مسابقة لتعيين معلمي اللغة الإنجليزية: 20 ألف وظيفة شاغرة والتقديم إلكتروني

أعرف رسوم الإقامة في السعودية لعام 2025