تاريخ مواجهات مصر ضد منتخبات مجموعتها في كأس أمم إفريقيا 2025

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي، في البطولة القارية المقرر إقامتها في المغرب.

وستقام بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.

تاريخ مواجهات مصر ضد منتخبات مجموعتها

- أنجولا

جمعت منتخب مصر مع نظيره منتخب أنجولا في 7 مواجهات ودية ورسمية، لم يخسر الفراعنة في أي مباراة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات، وحسم التعادل 3 مباريات بينهما.

- جنوب إفريقيا

12 مواجهة جمعت منتخب مصر مع نظيره جنوب إفريقيا في مختلف البطولات، حقق الفراعنة 4 انتصارات، فيما حسم التعادل مباراة وحيدة، وخسر أبناء النيل في 7 لقاءات، آخر مواجهة بينهما كانت في أمم إفريقيا 2019 وفاز منتخب الأولاد بهدف دون رد.

- زيمبابوي

التقى منتخب مصر مع نظيره منتخب زيمبابوي في 15 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفراعنة 9 انتصارات، فيما حسم التعادل 4 مباريات بينهما، بينما خسر منتخبنا الوطني مباراتين فقط.