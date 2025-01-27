رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه بداية من مونديال الأندية

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه قادم من نادي طرابزون التركي وذلك بداية من بطولة مونديال الأندية بعد نهاية الإجراءات مع النادي التركي.

ووقع اللاعب عقود تستمر لمدة ٥ مواسم مع الأهلي ليعود من جديد لناديه بعد رحلة احتراف بداية من عام ٢٠١٦ ما بين الأندية البلجيكية والتركية ومرورا بالدوري الإنجليزي.



ويواصل الأهلي إبرام الصفقات استعدادا لخوض المنافسات المختلفة أبرزها مونديال العالم للأندية.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد تعاقد مع حمدي فتحي على سبيل الإعارة استعدادا لمونديال العالم للأندية والذي ينطلق في يونيو المقبل.