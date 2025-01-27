انتهت منذ قليل قرعة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في مدينة الرباط بالمغرب، والتي شهدت تواجد المنتخب الوطني المصري على رأس المجموعة الثانية والتي تضم بجواره منتخبات كل من أنجولا ومنتخب جنوب إفريقيا بالإضافة إلى منتخب زيمبابوي.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 22 ديسمبر مع زيمباوي ، ثم يوم 26 ديسمبر يلتقي مع جنوب إفريقيا، ثم يختتم مبارياته يوم 29 ديسمبر مع أنجولا.

من ناحية أخرى يواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تنطلق في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.

مواعيد بطولة أمم إفريقيا 2025

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف قارات إفريقيا. المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 تأهل 24 منتخبًا للبطولة، منها منتخبات عريقة مثل مصر وتونس وكوت ديفوار والجزائر والسنغال، يذكر أن منتخب مصر يُعد الأكثر فوزًا بالبطولة بسبع مرات، فيما يسعى منتخب المغرب لاستعادة لقبه بعد فوزه الوحيد في تاريخ البطولة عام 1976.

نظام البطولة تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ16.