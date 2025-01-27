حسام حسن بعد القرعة: سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، لا سيما وأن كرة القدم في إفريقيا تتطور للأفضل ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.


أضاف حسام حسن أنه سعيد بالتواجد في المغرب وبإقامة بطولة أمم إفريقيا 2025  في بلد عربي شقيق بحجم المغرب وأثق في أن يخرج التنظيم في أبهى صورة.

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مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

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تاريخ مواجهات مصر ضد منتخبات مجموعتها في كأس أمم إفريقيا 2025


تابع المدير الفني لمنتخب مصر: "بالطبع كمنتخب مصر الأكثر فوزًا بلقب أمم إفريقيا نلعب دائمًا على تحقيق البطولات وسيكون هذا هدفنا  ، نمتلك لاعبين كبار للغاية على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه وأفضل أندية في إفريقيا على رأسها الأهلي والزمالك ولاعبين صغار السن، تألقوا معنا في الفترة الأخيرة".


اختتم حسام حسن: "المنافسة ستكون صعبة بالطبع لوجود منتخبات كبيرة وعريقة في البطولة على رأسها المغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال ومنتخبات أخرى لها باع طويل في بطولة أمم إفريقيا، ولكننا جاهزون إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين".

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