السجن 3سنوات لوحش الكون في الإسكندرية وتغريمها 100الف جنيه لاتهامها بالاتجار في البشر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ايهاب شاهين،والمستشار عمرعلم الدين وسكرتير المحكمة مينا مجدي، بالسجن 3 سنوات للمتهمة " ه.م.ع" ربة منزل تغريمها 100 الف جنيها،لاتهامه بالاتجار بالبشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 31125 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا بقيام المتهمة بإنشاء وإدارة حساب عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك،وقيامها باستغلال ابنتيها في عرض محتوي غير اخلاقي بخصية العرض المباشر لتحقيق الربح المالي عن طريق نسبة المشاهدات.



كشفت التحقيقات، إلى قيام المتهمة " ه.م.ع" 38 سنة ربة منزل مقيمة بمنطقة المنتزة اول، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في شخص المجني عليهما ابنتيها الطفلتين، كل من " ب.ا.م" و" ف.ا.م" اللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر عاما، بأن استغلت سلطتها عليهما كونها والدتهما واستخدامتهما في عرضهما في البث المباشر متاح للكافة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، تحت مسمي صفحة تسمي وحش الكون، بملابس منزلية مخلة بالحياء لا تصلح للعرض العام، وذلك لجذب الانتباه وزيادة نسبة المشاهدين نظير منفعة مادية تحصلت عليها منهم.

وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لحماية الاداب، أن المتهمة استغلت ابنتيها في عرض غير اخلاقي عبر مواقع التواصل، لزيادة الربح المادي عن طريق نسبة المشاهدة، وذلك في عرض محتوي غير اخلاقي بخاصية العرض المباشر،فتم استصدار إذن من النيابة العامة،وتم ضبطها،وبرفقتها ابنتيها،وبتفتيش مسكنها في حضورهم عثر علي عدد 3 هواتف محمولة وثلاثة قطع ملابس داخليه نسائية،وثلاثة شعر صناعي، وأدوات تصوير، ومبلغ مالي،واقرت أنهما من حصيلة نشاطها من تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك وبفحص الهواتف المضبوطه تبين وجود الحساب المستخدم في الواقعة، وبه رصيد الحساب بمبلغ ( مائة وواحد الف وخمسمائة وسبعه وسبعين جنيها )،بالاضافة إلى ألاف دولار،واقرت المتهمة من متحصلات نشاطها علي التيك توك والعدد من الصور المخلة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها.