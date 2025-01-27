احصل الآن على نتيجة المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة

أخبار مصر
بوابة الفجر

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

أعلنت المديرية، نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس للمدارس الحكومي والخاص.

وكما يمكنك الاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط

https://www.gizaedu.net/

يأتي ذلك بتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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