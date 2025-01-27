رابط سريع ومباشر.. استعلم عن نتيجة صفوف النقل الابتدائي بمحافظة الجيزة

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت محافظة الجيزة عن نتيجة صفوف النقل للعام الدراسي الحالي، حيث تم إعلان نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بشكل دقيق.

و أشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن النتائج أصبحت متاحة عبر الإنترنت لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط المخصص على موقع المديرية من هنا https://www.gizaedu.net/


طريقة الاستعلام على نتيجة صفوف النقل الابتدائي بالجيزة من خلال الخطوات التالية:

- إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس
- اختيار الصف الدراسي للحصول على النتيجة بسهولة.

 

إعلان نتائج الاستعلام عن النتائج التربية والتعليم بالجيزة صفوف النقل صفوف النقل الابتدائي مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة صفوف النقل نتائج نتائج الطلاب نتيجة

الأكثر قراءة

خاص | الزمالك يتراجع عن ضم "حاوي النجوم" بسيناريو أحمد رضا والأهلي

حقيقة زيادة 500 ريال للعائل و350 للتابع بحساب المواطن مع راتب شهر فبراير

عاجل- تلبية لاحتياجات التعليم.. إطلاق مسابقة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية التقديم يبدأ 13 فبراير

حقيقة تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع محمود تريزيجيه لمدة 5 سنوات

"بوليتيكو": سياسة ترامب تصعد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

أعرف رسوم الإقامة في السعودية لعام 2025

خاص | الفجر يكشف سبب تعطل مفاوضات الزمالك ونجم بتروجيت