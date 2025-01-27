أعرف رسوم الإقامة في السعودية لعام 2025

يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة رسوم الإقامة في السعودية لعام 2025، وذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، عن وجود تحديثات جديدة، التي ينبغي على المقيمين التعرف عليها لتجنب الوقوع في غرامات مالية كبيرة، حيث تتطلب عملية تجديد الإقامة بعض المستندات مثل صورة شخصية وجواز سفر فضلا عن الإقامة يجب أن تكون سارية المفعول، ومن خلال المقال سنوضح لكم رسوم الإقامة، شروط الحصول على الإقامة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

رسوم الإقامة في السعودية لعام 2025

أعلنت الحكومة السعودية، عن التحديثات الأخيرة، التي تخص الرسوم المالية اللازمة لتجديد الإقامة لكافة الفئات، حيث تضمنت التالي:

بالنسبة لسائق الخاص تجديد إقامة تصل إلى 600 ريال سعودي.

بالنسبة لعمال الشركات تجديد الإقامة تصل إلى 650 ريال سعودي.

بالنسبة للعمال المنزلية تجديد إقامة تصل إلى 600 ريال سعودي.

بالنسبة إقامة زوجة تصل إلى 500 ريال سعودي.

بالنسبة للمرافقين أقل من عشرين عام تجديد الإقامة تصل إلى 500 ريال سعودي.

إما إذًا قرر المقيم تجديد الإقامة لمدة عامين فيتم تضرب المبالغ السابقة في 2، على ان تكون رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية 1200 لمدة سنتين، و1000 ريال لزوجات المقيمين لمدة عامين، ورسوم المرافقين أقل من عشرين عام تكون 1000 ريال سعودي.

ما هي رسوم تجديد الإقامة المنتهية

وحددت الجوازات السعودية عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية، تصل إلى 800 ريال سعودي، لهذا سمحت الحكومة للمقيمين بفترة سماح قد تصل إلى 90 يوم لتجديد الإقامة.

شروط التجديد 1446

وحددت الجوازات السعودية، وفق قانون العمل السعودي عن التغييرات الجديدة على مجموع شروط هامة تتعلق بتجديد إقامة المقيمين فمن أهم هذه الشروط الأساسية لتجديد الإقامة التالي:

يشترط أن تكون صلاحية جواز السفر سارية ولا تقل مدة الإنتهاء عن 6 أشهر.

يلزم أن يكون التأمين الصحي للفرد ساري المفعول.

يحب سداد المخالفات المرورية إن وجدت قبل تجديد الإقامة.

ينبغي أن يكون الفرد مسجل ضمن قائمة بلاغات الهروب.

التواجد في السعودية أثناء فترة تجديد الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

أوضحت الجوازات السعودية، أنه يمكن للمقيم الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكلٍ الكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: