عاجل- وزارة التربية والتعليم تعلن عن أكبر مسابقة لتعيين معلمي اللغة الإنجليزية: 20 ألف وظيفة شاغرة والتقديم إلكتروني

تستعد بوابة الوظائف الحكومية لفتح باب التقديم لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات الوزارة بتعيين 150 ألف معلم مساعد على مدار خمس سنوات.



وظائف معلم مساعد لغة إنجليزية

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إلى أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني للبوابة الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ خلال الفترة من 13 إلى 27 فبراير 2025.

يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة والمستندات اللازمة للتقديم عبر الموقع، مع ضرورة الالتزام بتوفير المستندات المطلوبة وإتمام التسجيل في الموعد المحدد.



خريطة المحافظات المطلوبة

تشمل الوظائف عددًا من الإدارات التعليمية في 22 محافظة، وهي كالتالي:

القليوبية: شرق شبرا الخيمة، شبين القناطر، الخانكة، الخصوص، قليوب.

الشرقية: منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، الصالحية الجديدة، شرق الزقازيق، الحسينية.

الإسماعيلية: القنطرة غرب، أبو صوير، فايد.

المنوفية: أشمون، السادات، منوف.

الغربية: شرق المحلة، قطور، غرب المحلة.

الإسكندرية: شرق الإسكندرية، العامرية، برج العرب، العجمي، المنتزه أول، المنتزه ثان.

البحيرة: وادي النطرون، أبو المطامير، مركز كفر الدوار، مركز دمنهور، كوم حمادة.

كفر الشيخ: قلين، بيلا، سيدي سالم، الحامول، مطوبس.

الدقهلية: بلقاس، السنبلاوين، ميت غمر.

سوهاج: سوهاج، جرجا، طما، البلينا، دار السلام.

مطروح: الضبعة، سيوة، البنجر، براني.

البحر الأحمر: شلاتين، حلايب.

جنوب سيناء: الطور، نويبع.

الفيوم: سنورس، إطسا، طامية.

بني سويف: إهناسيا، الواسطى، ناصر، الفشن.

المنيا: سمالوط، مغاغة، بني مزار، العدوة.

أسيوط: ديروط، منفلوط، القوصية، البداري، الفتح.

الأقصر: القرنة، إسنا، الطود.

أسوان: إدفو، كوم أمبو.

قنا: دشنا، نجع حمادي، قوص، قفط، فرشوط.

الجيزة: أوسيم، البدرشين، العياط، الحوامدية، الصف، أطفيح، الواحات البحرية، منشأة القناطر، كرداسة.

القاهرة: منشأة ناصر، المرج، الزاوية، دار السلام، المقطم، التبين، عين شمس، البساتين، حلوان.