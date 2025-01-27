متى موعد إجازة يوم التأسيس 2025

يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد إجازة يوم التأسيس 2025 وعدد أيامها وجدول العطل الرسمية في السعودية 2025، حيث تعتبر هذه المناسبة من أهم المناسبات الوطنية، وذلك لتخليد ذكرى بداية عهد الإمام محمد بن سعود والذي يمثل نقطة الانطلاق الأولى لتأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139 هجريًا الموافق 22 فبراير 1727 ميلاديًا، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد إجازة يوم التأسيس، ومظاهر الاحتفال، بالإضافة إلى الاجازات الرسمية.

موعد إجازة يوم التأسيس 2025

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة يوم التأسيس لعام 2025، حيث من المقرر أن يكون يوم الأحد 23 فبراير، نظرًا لأن 22 فبراير يصادف يوم السبت وهو عطلة أسبوعية، وقد جاء هذا الترتيب بناءً على الأمر الملكي الذي ينص على تعويض الإجازة في حال تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتشهد هذه المناسبة العديد من الفعاليات الوطنية، مثل العروض الثقافية التي تعكس تنوع التراث السعودي، والألعاب النارية التي تضيف أجواء احتفالية في مختلف مناطق المملكة مع تزيين الشوارع والمؤسسات بالعلم السعودي.

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس

وتحرص المملكة العربية السعودية على الاحتفال بذكرى يوم التأسيس السعودي لعام 2025، حيث يعتبر من أهم المناسبات الوطنية البارزة التي تعكس اعتزاز الشعب السعودي بتاريخ وطنه العريق، وتتمثل مظاهر الاحتفال بالآتي

تزيين الشوارع بالأعلام الوطنية والشارات الخضراء، مما يضيف أجواء مبهجة على المدن.

تنظم فعاليات متنوعة في الساحات والميادين العامة، تشمل عروضًا رائعة للألعاب النارية التي تضيء سماء المملكة

تقام ندوات تاريخية وثقافية تسلط الضوء على أهمية هذا اليوم

تقديم العروض العسكرية التي تستعرض القدرات الوطنية

ويمنح الموظفون في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية في هذا اليوم، ليكون فرصة للجميع للمشاركة في الفعاليات والتعبير عن حبهم للوطن.

وجود العديد من الخصومات في المحالات التجارية والمولات

جدول العطل الرسمية في السعودية 2025

وكشفت الحكومة السعودية عن الإجازات الرسمية على مدار العام، والتي يتم منحها للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفيما يلي قائمة بأبرز الإجازات الرسمية لعام 2025: