ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء صدور أمر ملكي باعتماد زيادة 500 ريال للعائل و350 للتابع بحساب المواطن مع راتب شهر فبراير بمناسبة يوم التأسيس، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وقد اوضحت الوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة هذا الموضوع، وخطوات الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة 87، بإلاضافة إلى موعد ايداع حساب المواطن.

حقيقة زيادة 500 ريال للعائل و350 للتابع بحساب المواطن مع راتب شهر فبراير

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حول صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بصرف زيادة 500 ريال للعائل و350 ريال لكل تابع بحساب المواطن احتفاءً بيوم التأسيس السعودي، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن ما تم تداوله ليس له اي أساس من الصحة، وإنه ا مجرد شائعات، مؤكدا سوف يتم صرف الدعم مشمول بالدعم الإضافي المؤقت فقط بقيمة 720 ريال للعائل و360 ريال للتابع الأكبر من 18 عام و21 ريال للتابع الأصغر من 15 عام.

وناشدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات، والتأكد من الاخبار المتداولة عن طريق الموقع الرسمية للوزارة.

خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 87 لحساب المواطن

أوضح برنامج، أنه يمكن الاستعلام عن عن نتائج الأهلية للدفعة 87 بداية من يوم الأحد الموافق 25 يناير 2025 وحتي نهاية الشهر، بشكل إلكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

يتوجه المواطن إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن أو استخدام التطبيق الرسمي.

ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور بشكل صحيح

ومن ثم النقر على خيار “دراسة الأهلية”.

وخلال دقائق، سوف تظهر حالة الأهلية حيث يمكنك معرفة ما إذا كان المواطن مؤهلًا أم لا.

وفي حال تم رفض الأهلية يمكن للمواطن تقديم طلب اعتراض.

موعد صرف حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه موعد إيداع الدعم يتم في العادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لصرف الدعم الشهري، وفي حالة صادف يوم الصرف عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية يتم تأخير أو تبكير الصرف ليتزامن مع يوم دوام البنوك، ومن المقرر أن يتم صرف دعم شهر فبراير يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025.