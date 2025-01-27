عاجل- تلبية لاحتياجات التعليم.. إطلاق مسابقة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية التقديم يبدأ 13 فبراير

وفقًا للإعلان الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يمكن للراغبين في التقديم على مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم خلال الفترة من 13 فبراير حتى 27 فبراير 2025.

تفاصيل مسابقة 20 ألف معلم مساعد:

الوظيفة المطلوبة : معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية.

: معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية. العدد المطلوب : 20 ألف وظيفة.

: 20 ألف وظيفة. المحافظات: موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة في الإعلان الرسمي على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم:

زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية: يمكن الوصول إلى رابط التقديم والشروط عبر الموقع الرسمي للبوابة. الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة: قراءة الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم.

تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم.

فترة التقديم:

التقديم مفتوح من 13 فبراير 2025 وحتى 27 فبراير 2025.

ملاحظات هامة: