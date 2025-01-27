تفاصيل جدول الإجازات الرسمية في السعودية لعام 1446

كثف الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، البحث على منصات التواصل الاجتماعي، حول مواعيد الإجازات الرسمية في السعودية والمطولة التي تحددها وزارة التعليم، حيث توفر للطلاب فرصة للاسترخاء واستعادة الطاقة لتحقيق الأداء الأكاديمي المطلوب، ومن خلال المقال سنوضح لكم جدول الإجازات الرسمية في السعودية لعام 1446، العطلات الرسمية في المدارس بالمملكة العربية السعودية لعام 1446، بإلاضافة إلى إجازة فصل الخريف.

جدول الإجازات الرسمية في السعودية لعام 1446

كشفت وزارة التربية السعودية عن جدول الإجازات الرسمية، والذي يتضمن المواعيد التالية:

يحصل المواطنون في الموافق 22 فبراير 2025 على إجازة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

يأخذ المواطنون إجازة بداية من 30 مارس 2025 بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تستمر الإجازة حتى يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل.

كما يحصلون على إجازة 6 يونيو 2025 بمناسبة الاحتفال بيوم وقفة عرفات.

وفي الموافق 7 يونيو 2025 يحصل المواطنون على اجازة بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما يأخذ المواطنون 23 سبتمبر 2025 إجازة تزامنا مع اجازة يوم العيد الوطني، والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والوطنية في المملكة.

العطلات الرسمية في المدارس بالمملكة العربية السعودية لعام 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل العطلات الرسمية التي ستتخلل العام الدراسي 1446 هجري:

يحصل الطالب على إجازة اليوم الوطني ستكون في 19 ربيع الأول 1446.

يأخذ الطالب إجازة نهاية أسبوع مطولة ستحدث في 14 ربيع الثاني 1446.

كما يحصل على إجازة نهاية أسبوع مطولة أخرى ستكون في 10 جمادى الثانية 1446.

وتأتي إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في 3 رجب 1446.

وبالنسبة إلى إجازة يوم التأسيس ستكون في 24 شعبان 1446.

يحصل الطالب على إجازة الشتاء ستبدأ في 25 شعبان 1446.

اما إجازة عيد الفطر ستقع في 20 رمضان 1446.

وعن إجازة نهاية أسبوع مطولة ستحدث في 6 ذو القعدة 1446.

يحصل الطالب على إجازة عيد الأضحى ستكون في 3 ذو الحجة 1446.

مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وإجازة الخريف لعام 1446

كما كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1446هـ، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات في 1 جمادى الأولى وتستمر لمدة خمسة أيام حتى 5 من نفس الشهر بعد انتهاء هذه الاختبارات، وبالنسبة إجازة الخريف التي ستبدأ من 6 جمادى الأولى 1446هـ، مما يتيح لهم فترة من الراحة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني