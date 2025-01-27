وزير الخارجية العراقي: لم نسمع تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة

عربي ودولي
بوابة الفجر


أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس الاثنين عدم ورود أو سماع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق.

وقال حسين خلال ندوة حوارية لنخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية: "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".

وأضاف: "تحسين العلاقات مع دول الجوار مبدأ أساسي"، لافتا إلى أن "الوساطة العراقية بين السعودية وإيران انعكست إيجابا على الداخل العراقي".

وشدد على أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح"، مشيرا إلى أن "علاقاتنا مع الدول الغربية قوية".

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن "الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ستكون واسعة وتشمل لجانا عدة"، مضيفا "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".

كما أكد أن "العراق لديه علاقات تأريخية مع بريطانيا، والاتفاقية الأخيرة معها تتضمن كل الجوانب وتعزز العلاقة".

وكما لفت إلى أن "علاقات العراق الاقتصادية مع الصين وصلت إلى 50 مليار دولار".

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