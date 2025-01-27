عاجل- خطوة نحو مستقبل تعليمي أفضل.. وزارة التربية والتعليم تعلن عن مسابقة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية

خطوة نحو مستقبل تعليمي أفضل.. وزارة التربية والتعليم تعلن عن مسابقة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 20،000 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 13 حتى 26 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

وفقًا للإعلان الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يمكن للراغبين في التقديم على مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم خلال الفترة من 13 فبراير حتى 27 فبراير 2025.



تفاصيل مسابقة وظائف المعلم المساعد:

الوظيفة المطلوبة: معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية.

العدد المطلوب: 20 ألف وظيفة.

المحافظات: موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة في الإعلان الرسمي على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم على وظيفة معلم مساعد:

زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية:

يمكن الوصول إلى رابط التقديم والشروط عبر الموقع الرسمي للبوابة.

الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة:

قراءة الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم.

تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم.

فترة التقديم على وظيفة معلم مساعد:

التقديم مفتوح من 13 فبراير 2025 وحتى 27 فبراير 2025.

ملاحظات هامة:

تأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح وكامل.

متابعة التعليمات على الموقع الرسمي لضمان اكتمال عملية التقديم بنجاح.