تعليم الجيزة تعلن نتائج المرحلة الابتدائية لجميع المدارس.. تعرف عليها

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امتحانات
امتحانات

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا علي أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد.

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وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية. 

فقد تم إعلان نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس للمدارس الحكومي والخاص، وذلك بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

ويمكن لأولياء الامور الاستعلام عن النتائج بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

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