داليا مصطفى تلتزم الصمت حول انفصالها عن شريف سلامة

وجه الإعلامي د. عمرو الليثي خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، سؤالاً للفنانة داليا مصطفى حول انفصالها عن الفنان شريف سلامة.

ورغم أن داليا لم تؤكد أو تنفي الخبر، فإنها التزمت الصمت وأشارت إلى أن اتخاذ قرار كهذا هو الأصعب في حياتها، وستتخذ قرارها قريبًا.

تأثير الانفصال على الأطفال في حياة داليا

تحدثت داليا مصطفى عن مخاوفها بشأن تأثير الانفصال على الأطفال، مستشهدة بتجارب شاهدتها من حولها.

وأوضحت أن والديها عاشا حياة زوجية ناجحة ولم ينفصلا أبدًا، وهو ما جعلها غير متأكدة من تبعات الانفصال على الأبناء.

كما أشارت إلى أن الأطفال، خاصة في سن المراهقة (14 عامًا)، يتأثرون بشدة بقرار الانفصال بين الأبوين.

السيدات المصريات وتضحياتهن

أبدت داليا انتقادها للمقولة الشهيرة "عيشي وربي أولادك"، ووصفتها بالسخيفة، وأكدت أن العديد من السيدات المصريات يضحين بسعادتهن الشخصية من أجل الأبناء عند اتخاذ قرار الانفصال.

خيانة صديقة مقربة

كشفت داليا مصطفى عن تعرضها لصدمة عاطفية من إحدى صديقاتها المقربات، التي خدعتها وكذبت عليها لمدة 27 عامًا.

وأشارت إلى أن هذه التجربة أثرت فيها بشدة لدرجة أنها استغرقت عامًا كاملًا للتعافي من الصدمة، لكنها تعلمت من هذه التجربة الكثير وأصبحت أكثر حذرًا.

أسرار من حياتها الخاصة ومسيرتها الفنية

تطرقت داليا مصطفى في الحوار إلى أسرار من حياتها، حيث تحدثت عن بداياتها في معهد الفنون المسرحية، ورغبتها التي لم تتحقق بأن تصبح مهندسة.

كما استعرضت مشوارها الفني وأعمالها المتميزة في الدراما التلفزيونية مثل "العصيان" و"سرايا عابدين"، وأعمالها السينمائية مثل "طباخ الريس" و"شورت وفانلة وكاب".

برنامج واحد من الناس

عودتها إلى السينما بعد غياب

أعلنت داليا عن عودتها إلى السينما بعد غياب 12 عامًا من خلال فيلم الرعب "قبل الأربعين".

وأعربت عن حماسها للمشاركة في هذا العمل المختلف.

أزمة مرض السكر وتأثيره على حياتها

كشفت داليا مصطفى عن إصابتها بمرض السكر، والذي أرجعته إلى الضغوط النفسية والخذلان الذي تعرضت له.

وأوضحت كيف تعاملت مع المرض، مؤكدةً على أهمية الدعم النفسي في التغلب على الأزماقتها بالفنانة ناهد رشدي

تحدثت داليا عن علاقتها المميزة بعمتها الفنانة ناهد رشدي، التي كانت لها دور كبير في حياتها الشخصية والفنية، مؤكدةً أنها قدوة لها في العديد من الأمور.