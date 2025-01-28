19 هدفًا وخماسية بنى سويف وقاضية جولدن بالجولة 15 بالقسم الثالث

شهدت منافسات الجولة الخامسة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث عدة نتائج مثيرة على صعيد المجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.

وخلال 6 مباريات اهتزت الشباك بعدد 19 هدف وسانت الأرض أصحابها خلال مباراتين فيما عاندت أصحابها خلال 3 مباريات وشهدت تعادل وحيد.

حيث سحق بنى سويف شقيقه مركز شباب الواسطى بنتيجة 5/1، واحرز أهداف بنى سويف محمد السيد ' سلطان ' هاتريك واحرز يوسف فوزى ' هدفين ' فيما احرز احمد جمال هدف مركز شباب الواسطى، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من إبراهيم رمضان وعاونه الثنائي محمد عبد المنعم هارون ومحمد سيد عبد العال وحمدى سعد مقيم حكام والدكتور عبد الحكيم حلمى مراقب مسابقات، ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 25 فيما توقف رصيد مركز شباب الواسطى عند 16 نقطة.

وسقط مركز شباب سنورس فى فخ الخسارة بنتيجة3/1 أمام ضيفه نادى سيلا، ليتوقف رصيد سنورس عند 12 نقطة فيما ارتفع رصيد سيلا للنقطة 37.

وحقق مركز شباب ابشواى فوزا هاما بنتيجة 3/2 أمام ضيفه نادى عاملين غارب، ليرتفع رصيد ابشواى للنقطة 21 فيما توقف رصيد عاملين غارب عند النقطة 24.

وسقط نادى مطرطارس فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام شقيقه نادى اهلى الغرق، ليتوقف رصيد مطرطارس عند 4 نقاط فيما ارتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 28.

وسقط مركز شباب سمسطا فى فخ الخسارة بملعبه بهدف نظيف أمام ضيفه نادى جولدن جيت، ليتوقف رصيد سمسطا عند النقطة 13 فيما ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 32.

وتعادل إيجابيا بنتيجة 1/1 نادى ابو كساة أمام ضيفه وشقيقه مركز شباب الفيوم، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 19 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 10.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - سيلا 37 نقطة.

2 - جولدن جيت 32 نقطة.

3 - أهلي الغرق 28 نقطة.

4 - بنى سويف 25 نقطة.

5 - عاملين غارب 24 نقطة.

6 - أبشواي 21 نقطة .

7 - أبو كساة 19 نقطة.

8 - مركز شباب الواسطي 16 نقطة.

9 - مركز شباب سمسطا 13 نقطة.

10 - سنورس 12 نقطة.

11 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط.

12- مطرطارس 4 نقاط.