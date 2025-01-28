خلي السلاح صاحي.. حكاية الفنانة داليا مصطفى مع عقاب الأمهات الخارق "الشبشب" .. واحد من الناس

كشفت الفنانة داليا مصطفى أن والدتها كانت تتمتع بشخصية قوية وقرارات صارمة، مشيرة إلى أنها كانت تواجه الأمور التي لا ترضيها بحزم، حتى أنها كانت تستخدم "الشبشب" لتأديبها عند الخطأ، مضيفة: "الشبشب اترفع عليا كتير لما كنت أغضبها".

داليا مصطفى وأسلوبها التربوي مع أبنائها



أوضحت داليا أنها اتبعت نفس الأسلوب مع أبنائها، سلمي وسليم، خاصة مع ابنها سليم الذي وصفته بأنه كان شقيًا جدًا ومزعجًا للغاية، ما دفعها أحيانًا إلى رفع "الشبشب" كوسيلة للتعامل مع مواقفه الطفولية.

علاقة وثيقة بالأسرة وتأثير الوالدين



تحدثت داليا عن علاقتها القوية بوالديها، مؤكدة أن الأسرة هي أهم شيء في حياتها. أشارت إلى حبها الكبير لوالدتها الراحلة، التي كانت مصدر الإلهام والقوة في حياتها، حيث تعلمت منها الاعتماد على النفس. وأكدت أن والدها يتمتع بشخصية هادئة، بينما كانت والدتها دائمة الحركة وشخصية قيادية، وهو ما ورثته عنها.

ذكريات الطفولة وجو العائلة



استعادت داليا ذكرياتها الجميلة في الطفولة، مشيرة إلى تجمعات الأسرة في بيت الجد الذي كان مليئًا بالحب والألفة. كما تحدثت عن علاقتها القريبة بشقيقتها شيماء، وكيف غرس والدهما فيهم حب بعضهم البعض.

العمة ناهد رشدي.. ودورها في حياتها



أشادت داليا بعمتها الفنانة ناهد رشدي، مؤكدة عمق العلاقة بينهما ودعمها المستمر لها، مما ساهم في تشكيل جزء كبير من شخصيتها.

أزمة صحية أثرت على حياتها



تطرقت داليا إلى أزمة مرضها بمرض السكري، مشيرة إلى أن السبب كان شعورها بالخذلان والحزن الشديد. وأكدت أنها واجهت المرض بإصرار وقوة رغم صعوبته.

المسيرة السينمائية وعودة بعد غياب



تحدثت داليا عن أبرز أعمالها السينمائية مثل "طباخ الريس"، "شورت وفانلة وكاب"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة".

كما أعلنت عن عودتها للسينما بعد غياب 12 عامًا من خلال فيلم الرعب "قبل الأربعين".