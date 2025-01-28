بعلم ولادي الخوف من ربنا .. الفنانة داليا مصطفى تكشف عن الجانب الأسري في حياتها .. واحد من الناس

أكدت الفنانة داليا مصطفى أن أولادها يمثلون كل حياتها، وأنها تحرص على تربيتهم ليكونوا قريبين من الله، يحبونه ويخشون غضبه، كما شددت على أهمية الصدق وعدم الكذب في حياتهم.

فهمت والدتي أكثر بعد الزواج



أوضحت داليا أنها كانت تعتقد أن والدتها صارمة في تعاملها، لكنها أدركت بعد الزواج والإنجاب أن والدتها كانت تسعى لأن تكون هي وأشقاؤها الأفضل دائمًا، وهو ما جعلها تحترم وتقدر طريقة والدتها في التربية.

حرص على القيام بمهام المنزل بنفسها



قالت داليا إنها تحرص على القيام بكل ما يتعلق بأولادها وشؤون المنزل بنفسها، حيث لم تكن توافق على مساعدة أي شخص من الخارج.

كما أشارت إلى أن ابنها سليم يغار بشدة عليها وعلى شقيقته سلمي.

حب الفن يسري في العائلة



تحدثت داليا عن حب أبنائها للفن، مؤكدة أنهم ورثوا عنها هذه الموهبة والرغبة في خوض التجربة الفنية، مما يجعلها سعيدة وفخورة بهم.

عملها أثناء الثانوية.. مفاجأة للجمهور



كشفت داليا عن مفاجأة للجمهور، حيث أوضحت أنها خلال دراستها الثانوية عملت ببيع التحف في البازارات بشارع الهرم، كما عملت كمندوبة إعلانات، مما ساعدها على تكوين شخصية مستقلة وقوية.

ذكريات المدرسة وأصعب قرار في حياتها



تطرقت داليا إلى حياتها الشخصية، متحدثة عن مرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها وأفراد أسرتها، مشيرة إلى أن أصعب قرار اتخذته في حياتها كان يتعلق بمسيرتها الفنية وحياتها الأسرية.

من حلم الهندسة إلى معهد الفنون المسرحية



أعربت داليا عن حلمها في أن تصبح مهندسة، إلا أن القدر قادها إلى معهد االمسرحية، حيث بدأت رحلتها الفنية بأول أعمالها المسرحية "دستور يا أسيادنا"، قبل أن تنطلق إلى عالم التلفزيون والدراما بأعمال مثل "العصيان"، "أولاد الأكابر"، و"قمر هادي".

نجاح سينمائي وعودة بعد غياب



تحدثت داليا عن أبرز أعمالها السينمائية، ومنها "طباخ الريس"، "شورت وفانلة وكاب"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة". كما كشفت عن عودتها للسينما بعد غياب دام 12 عامًا من خلال فيلم الرعب "قبل الأربعين".