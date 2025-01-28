عاجل.. سر تعطل صفقة انتقال بن شرقي إلى الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري.

الأهلى متمسك بالتعاقد بن شرقي ومدرب الريان يرفض التفريط في اللاعب

وأكد كريم حسن شحاتة لبرنامج كورة كل يوم على شاشة قناة الحياة، أن العقبة أمام الأهلي للتعاقد مع بن شرقي، هو مدرب الريان القطرى، الذى يرفض التفريط في اللاعب بسبب ارتباط الفريق بمباريات في دوري أبطال آسيا.

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وواصل كريم حسن شحاتة، أن الأهلي يرغب في التعاقد مع بن شرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بن شرقي الأهلي

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