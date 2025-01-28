عاجل- استعد الآن.. التقديم لمسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية يبدأ قريبًا إليك كل ما تحتاج معرفته

استعد الآن.. التقديم لمسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية يبدأ قريبًا إليك كل ما تحتاج معرفته، تفاصيل مسابقة تعيين 20 ألف معلم لغة إنجليزية.. في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتعيين 150 ألف معلم مساعد، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تفاصيل مسابقة تعيين 20 ألف معلم لغة إنجليزية.



تفاصيل مسابقة تعيين 20 ألف معلم لغة إنجليزية



أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المسابقة تأتي لتغطية احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد الجهاز أن الوظائف الشاغرة مُدرجة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، حيث يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط.

موعد التقديم على مسابقة معلمي اللغة الإنجليزية



حدد الجهاز الفترة من 13 فبراير وحتى 26 فبراير 2025 كموعد رسمي لتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني. ويمكن للمتقدمين الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: [https://jobs.caoa.gov.eg/]، للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة



لضمان نجاح عملية التقديم، يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط المعلنة على بوابة الوظائف الحكومية. كما يتعين عليهم تجهيز المستندات اللازمة ورفعها إلكترونيًا ضمن فترة التقديم المحددة.



أهمية المسابقة لسد احتياجات التعليم والأماكن الشاغرة



تأتي مسابقة تعيين معلمي اللغة الإنجليزية استجابةً للتوسع المستمر في منظومة التعليم بمصر، حيث تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتعزيز جودة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، وتأتي التعيينات المطلوبة على النحو التالي:

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة بالإدارات التعليمية اوسيم - البدرشين - العياط الحوامديه - الصف - أطفيح - الواحات البحرية - منشأة القناطر - كرداسة)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة بالإدارات التعليمية ( منشأه ناصر - المرج -الزاوية دار السلام - المقطم - التبين - عين شمس - البساتين حلوان)



معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة - قطور - غرب المحلة )



معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الاسكندرية بالإدارات التعليمية (شرق الأسكندرية العامرية - برج العرب العجمي المنتزة أول -- المنتزة ثان)



معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة البحيرة بالإدارات التعليمية ( وادي النطرون - ابو المطامير - مركز كفر الدوار - مركز دمنهور - كوم حماده)



معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية قلين - بيلا - سيدى سالم - الحامول - مطوبس)



معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية بلقاس - السنبلاوين - ميت غمر)



معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة سوهاج بالإدارات التعليمية سوهاج - جرجا - طما - البلينا - دار السلام)



معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة مطروح بالإدارات التعليمية الضبعة - سيوة - البنجر - براني)



معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة البحر الإحمر بالإدارات التعليمية (شلاتين - حلابيب )

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية ( الطور - نوبيع )

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الفيوم بالإدارات التعليمية سنورس - اطسا - طامية)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة بنى سويف بالإدارات التعليمية اهناسيا - الواسطى - ناصر - الفشن)



معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة المنيا بالإدارات التعليمية سمالوط - مغاغة - بنى مزار -العدوة)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة أسيوط بالإدارات التعليمية ديروط - منفلوط - القوصية البداري - الفتح)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الأقصر بالإدارات التعليمية القرنة - اسنا - الطود)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة اسوان بالإدارات التعليمية ادفو - كوم امبو)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة قنا بالإدارات التعليمية دشنا نجع حمادى - قوص - قفط - فرشوط)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة القليوبية بالإدارات التعليمية ( شرق شبرا الخيمة شبين القناطر - الخانكة الخصوص قليوب)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الشرقية بالإدارات التعليمية ( منيا القمح - فاقوس - ديرب نجم - الصالحيه الجديده -شرق الزقازيق - الحسينية)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية القنطرة غرب - ابوصوير -فايد)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة المنوفية بالإدارات التعليمية ( اشمون السادات - منوف)

رابط التقديم الرسمي



للتقديم في مسابقة تعيين 20 ألف معلم لغة إنجليزية ومعرفة كافة التفاصيل، يمكن زيارة بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط: (هنا)

تُعد هذه المسابقة فرصة ذهبية للراغبين في الالتحاق بوظائف تعليمية ودعم قطاع التعليم بمصر. لذا، يُنصح بالإسراع في تجهيز المستندات والاطلاع على الشروط لضمان التقديم بنجاح قبل انتهاء الموعد المحدد.