عاجل.. رد فعل الأهلي على بيان معلول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بالنادي الأهلي أكد أن مجلس الإدارة تفاجئ من بيان وكيل الظهير التونسي علي معلول.

الغندور: الأهلي "مستغرب" من بيان وكيل علي معلول

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي لم يُبلغ اللاعب بأي قرار والبيان الصادر تراه إدارة الأهلي إنه بيان غير موفق".

وأكمل: "كولر لم يحسم موقف اللاعب حتى الأن والأهلي ينتظر قرار المدرب لحسم موقف اللاعب".

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واختتم: "الأهلي متمسك باللاعب لما قدمه مع النادي خلال سنوات كثيرة ولكن لا يتم التدخل في قرارات الجهاز الفني والمسؤولين ينتظرون قرار كولر الأخير لحسم موقف اللاعب".

علي معلول

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