الزمالك في طريقه لحل الأزمة المالية بقرض كبير

أعلن خالد الغندور وفقا لمصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة، موافقة الجهة الإدارية على حصول نادي الزمالك، على قرض من أحد البنوك المصرية، بقيمة تتراوح بين 200 إلى 250 مليون جنيه، للمساهمة في إنهاء الأزمة المالية داخل القلعة البيضاء.

الغندور: الشباب والرياضة توافق على حصول الزمالك على قرض بـ 250 مليون جنيه

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"وزارة الشباب والرياضة دورها منح الزمالك مثله مثل أي نادي الموافقة على الحصول على قرض بنكي، ما دام تتوفر الضمانات المطلوبة".

وتابع:"نادي الزمالك قدم الضمانات الكافية لسداد القرض لأحد البنوك المصرية، ووزارة الشباب والرياضة ليست طرفا ولن تساعد الزمالك أو غيره من الهيئات الرياضة في عمليات السداد، وذلك التزاما باللوائح والقوانين المتعارف عليها في هذا الشأن".