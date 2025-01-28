القبض على طالب جامعي دهس مهندسه أسفل عجلات ملاكي أمام نادي قارون بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

تمكنت وحدة مباحث قسم أول الفيوم بإشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وبرئاسة الرائد أحمد السوهاجي رئيس المباحث من ضبط السائق المتهور الذي تسبب في وفاة مهندسة أثناء عبورها الطريق أمام نادي قارون الرياضي وذلك عقب دهسه لمهندسه وفراره من مسرح الجريمة، كثفت آنذاك قوات الأمن تحرياته وبتفريغ الكاميرات امكن معرفة السيارة وتم ضبط السائق ويدعى "عمرو علاء حمدي "21 سنة طالب بكلية الحاسبات والمعلومات ومقيم بمنشأة البكري.

 

وكانت قد لقيت مهندسه في العقد الثالث من العمر  مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس أمام إحدى النوادي الرياضية بمدينة الفيوم، بمحافظة الفيوم، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.


وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث دهس أمام نادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لزوجة تدعى "منال شعبان" تعمل مهندسه وفي العقد الثالث من العمر، وأثناء خروجها من نادي قارون وعبورها الطريق المقابل، تفاجئت بسيارة مسرعة نوعها كيا 1417، يقودها سائق بطريقة جنونية فقام بدهسها ناهياّ بذلك حياتها في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وضبط السائق لتقديمه العداله ومباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

 

 

مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق أمام نادي قارون في الفيوم

الفيوم القبض على طالب جامعى دهس مهندسة نادى قارون االرياضى قسم اول الفيوم

الأكثر قراءة

عاجل.. رد فعل الأهلي على بيان معلول

موعد مباراة ليفربول ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

روبي تشعل أجواء جدة في حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات "فورمولا إي" 2025

عاجل.. سر تعطل صفقة انتقال بن شرقي إلى الأهلي

طالب ثانوي يصاب بجروح بالغة إثر سقوطه من أعلى كوبري الفيوم العلوي

هشام حنفي: مجموعة مصر فى أمم إفريقيا صعبة وانضمام تريزيجيه للأهلي إضافة كبيرة

ضبط السائق المتهم بقتل مهندسة دهسًا أمام نادي قارون بالفيوم

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش