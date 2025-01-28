موعد مباراة برشلونة القادمة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد برشلونة الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتالانتا الإيطالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-2025.

برشلونة يواجه أتالانتا في دوري أبطال أورويا

ويستضيف ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، معقل الفريق الكتالوني، مباراة برشلونة وأتالانتا، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.

وحسم النادي الكتالوني تأهله إلى دور الستة عشر من مسابقة الشامبيونزليج لموسم 2024-2025، بعدما احتل وصافة ترتيب، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

موعد مواجهة برشلونة وأتالانتا في الشامبيونزليج

تنطلق أحداث المواجهة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

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القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وأتالانتا في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD4.

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