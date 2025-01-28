في ردها عن سؤال حول انفصالها.. داليا مصطفي لم تنفي خبر انفصالها عن الفنان شريف سلامة





وجه الإعلامي د. عمرو الليثي سؤالًا إلي الفنانة داليا مصطفي خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، لماذا انفصلت عن الفنان شريف سلامة علي الرغم من انكي قلتي علي السوشيال ميديا إنه من الصعب ان انفصل عن زوجي بعد زواج دام ل ٢١ عام، ولم تنفي الفنانة داليا مصطفي خبر انفصالها ولكنها التزمت الصمت ، مضيفة ان اصعب قرار سوف تتخذه قريبًا.

وأضافت إلى ان والديها لم ينفصلا وعاشا قصة زواج ناجحة وهي لا تعرف مدي تأثير الانفصال علي الاولاد، ولكن عبر حياتي شاهدت العديد من التجارب والزواج والانفصال ورأيت ان الاولاد يتأثرون بشدة بسب الانفصال بين الزوج والزوجة

في ردها عن سؤال حول انفصالها.. داليا مصطفي لم تنفي خبر انفصالها عن الفنان شريف سلامة

الفنانة داليا مصطفى والإعلامي عمرو الليثي

وتابعت أن معظم السيدات والزوجات المصريات عند الانفصال يفكرون في الاولاد ومدي تأثير هذا القرار عليهم وذلك علي حساب سعادة الزوجة ، والمقولة الشهيرة " عيشي وربي اولادك" وتلك مقولة سخيفة، وان الاولاد عند مرحلة عمرية معينة سن ال ١٤ عام يتأثرون بقرار الانفصال

وعلي جانب آخر اشارت إلى إنه ا عانت من خديعة كبيرة من احدي صديقاتها والتي كانت مقربة جدا منها ولمدة ٢٧ عام ولكنها اكتشفت خداعها لها وكذبها، وتأثرت بشدة من تلك التجربة وجلست لمدة عام تعاني من هذه الصدمة، وتعلمت من تلك التجربة كثيرا

وحلت الفنانة داليا مصطفي ضيفةً علي الإعلامي د. عمرو الليثي وفتحت قلبها وكشفت أسرار اذيعت لاول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة ، واصعب قرار اخدته في حياتها، وبدايتها ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها، وأسرتها وأولادها سليم وسلمي وكيف تتعامل معاهم

وامنيتها أن تكون مهندسة والتي لم تتحق ودخولها معهد الفنون المسرحية واول أعمالها المسرحية " دستور يا اسيادنا " واعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة ومنها العصيان واولاد الأكابر،علاقة مشروعة – البيت الكبير – قمر هادى – جراب حواء – سرايا عابدين – الابطال – البر الغربى – تاجر السعادة – انا عشقت )

كما تحدثت عن أعماله السينمائية ومنها طباخ الريس – شورت وفانلة وكاب –اضحك الصورة تطلع حلوة – خلى الدماع صاحى ) وعن عودتها للسينما بعد غياب ل ١٢ عام من خلال فيلم رعب (قبل الاربعين )، وايضا عن علاقتها بعمتها الفنانة ناهد رشدي.



وعن أزمة مرضها واكتشافها إنه ا مريضة بالسكر.. وكيف تعاملت مع المرض وتصريحها ان السكر جالي بسبب الخذلان والاسي والسيطرة ؟

آخر أعمال داليا مصطفى الدرامية







يشار أن آخر أعمال داليا، هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وهو من نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة.





أحداث مسلسل "علاقة مشروعة"







تدور أحداث مسلسل "علاقة مشروعة" حول (عمرو) الذي يتورط في علاقة مع بثينة- الزوجة السابقة لشريكه أمجد صديقه- ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى (عاليا) التي تجسد شخصيتها داليا مصطفى، ومع تتطور الأمور يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.





أبطال مسلسل "علاقة مشروعة"

يشارك في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة" كلًا من: ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، جودي مسعود، محمود فارس، عمر رزيق، وردشان مجدي، نهال نور، كريم محجوب، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.