نجم الزمالك يعلق على عودة تريزيجيه للأهلي وإمكانية ضم بن شرقي

أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك على أهمية تعاقد الأهلي مع محمود تريزيجيه لمدة 5 مواسم اعتبارا من الموسم الكروي القادم.

وقال تامر عبد الحميد خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي ناجح حتى الأن في ملف الصفقات بعد التعاقد مع تريزيجيه، وأشرف بن شرقي لاعب مختلف وسيفيد الفريق بشدة في حال التعاقد معه".

وعن موقف علي معلول مع الأهلي: "هذه هي الحياة وهذه كرة القدم، من حق أي لاعب أن يطلب ما يراه مناسب، وعندما تكون في مستواك من حقك أن تطلب ما تريد".