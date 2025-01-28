داليا مصطفى تتصدر محركات البحث بعد ظهورها المؤثر مع عمرو الليثي في "واحد من الناس"

في لقاء تلفزيوني حافل بالمشاعر والأسرار، استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة داليا مصطفى في برنامجه الشهير "واحد من الناس" على قناة "الحياة". خلال الحلقة، التي أذيعت مساء الاثنين، كشفت داليا عن جوانب خفية من حياتها الشخصية والفنية، مما جعلها تتصدر محركات البحث وتصبح حديث الجمهور.

بداية غير متوقعة في عالم التمثيل

تحدثت داليا عن دخولها مجال التمثيل بالصدفة، حيث كانت تطمح في البداية لدراسة الهندسة، ولكن بعد عدم تحقيق المجموع المطلوب في الثانوية العامة، قررت الالتحاق بمعهد التمثيل، لتبدأ رحلة فنية مليئة بالنجاحات.

تجارب قاسية وتعزيز القوة الشخصية

خلال اللقاء، لم تتمالك داليا دموعها وهي تتحدث عن التجارب القاسية التي مرت بها، مشيرة إلى أن هذه المواقف جعلتها أقوى. قالت: "أعتقد إني بقيت أقوى من الأول بسبب القسوة اللي شوفتهاعندي مشكلة في الصدمة إني أتصدم في حد، مينفعش الواحد يبقى طيب وغلبان".

شائعات الطلاق وردود حاسمة

تناولت الحلقة أيضًا الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة.

نفت داليا هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق وأن علاقتهما مستمرة منذ 21 عامًا، ولديهما أبناء.

أعمال فنية مميزة وتطلعات مستقبلية

أشارت داليا إلى أن أعمالها الفنية، مثل "خيال الظل" و"الكبريت الأحمر" و"العصيان"، كانت محطات مهمة في مسيرتها.

كما أعربت عن رغبتها في تقديم أدوار كوميدية مستقبلًا، قائلة: "أتمنى أن أشارك في أعمال كوميدية، لأنني أشعر أن هذا اللون يبرز جانبًا جديدًا من موهبتي".

تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

بعد عرض الحلقة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث أشاد العديد بشفافية داليا وصدقها في الحديث عن تجاربها الشخصية والمهنية.