تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف برشلونة الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-2025.

برشلونة يستضيف أتالانتا في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، معقل الفريق الكتالوني، مباراة برشلونة وأتالانتا، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.

وحسم النادي الكتالوني تأهله إلى دور الستة عشر من مسابقة الشامبيونزليج لموسم 2024-2025، بعدما احتل وصافة ترتيب، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مواجهة أتالانتا، بتشكيل مكون من:-

▪︎حراسة المرمى: بينيا.

▪︎خط الدفاع: كوبارسي - أراوخو - بالدي - كوندي.

▪︎خط الوسط: بابلو توري - كاسادو - جافي.

▪︎خط الهجوم: ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا.

موعد مواجهة برشلونة وأتالانتا في الشامبيونزليج

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وأتالانتا في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD4.